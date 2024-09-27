Скульптор Олег Филимонов создал «мамонта» из остатков «Пермских ворот»

«Семь лет назад был создан первый “Железный мамонт”. Сегодня я закончил четвёртого по счёту. Он вышел из скоб от Пермских ворот Николая Полисского и так же, как все остальные, является символом “железного скелета” исторической архитектуры», — пояснил он.