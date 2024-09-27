Скульптор Олег Филимонов создал «мамонта» из остатков «Пермских ворот»

Скульптор из Перми Олег Филимонов создал «железного мамонта» из скоб, оставшихся ненужными после демонтажа «Пермских ворот». Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.
«Семь лет назад был создан первый “Железный мамонт”. Сегодня я закончил четвёртого по счёту. Он вышел из скоб от Пермских ворот Николая Полисского и так же, как все остальные, является символом “железного скелета” исторической архитектуры», — пояснил он.
Олен Филимонов добавил что теперь подумывает собрать всех «железных мамонтов» в одном месте.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, как пермяки пытались заработать на продаже щепок снесённых «Пермских ворот».
Напомним, созданный в 2011 году художником Николаем Полисским арт-объект «Пермские ворота» располагался в сквере возле железнодорожного вокзала «Пермь-II». 19 июня 2024 года начался демонтаж конструкции. Причиной стало строительство новой дорожной развязки, часть которой будет проходить на месте арт-объекта. Перенести конструкцию не удалось из-за хрупкого состояния.
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