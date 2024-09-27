Пробки сковали Новосибирск утром 27 сентября

Новосибирск продолжает стоять в пробках: дорожные работы и ДТП заставляют водителей часами преодолевать дорожные заторы. Данные о дорожной ситуации отмечены на карте 2GIS.
Вечером 26 сентября город был исполосован на карте красными линиями, сегодня утром ситуация такая же. Пробки в городе оцениваются в 6 баллов.
Дорожные заторы образовались на леком и правом берегах, а также на Октябрьском и Дмитровском мостах через Обь.
В многокилометровой пробке встали автомобили на Бердском шоссе по направлению движения к Речному вокзалу. Красная линия начинается от остановки «Карьер Борок» и тянется за пределы станции метрополитена. На дороге отмечено 2 ДТП в районе разъезда Иня и Речного вокзала.
Дорожный затор образовался на улице Бориса Богаткова в обе стороны движения. На улице Никитина автомобилисты стоят от перекрестка с улицей Панфиловцев до Гусинобродского шоссе.
По направлению движения с левого берега на правый машины застряли на въезде на Дмитровский и Октябрьский мосты. ДТП отмечены на въезде на Октябрьский мост: и с левого, и с правого берега.
На левобережье бордовым цветом окрашена улица Петухова, там произошло 1 ДТП. Втала и улица Хилокская в районе кольца — произошло 2 ДТП.