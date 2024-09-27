Поздравление Игоря Кобзева с Днем машиностроителя

Важность машиностроения в экономике Иркутской области и страны в целом бесспорна. Именно на этот фундамент опираются все ведущие отрасли промышленности. Без машиностроителей невозможна устойчивая работа оборонной и транспортной сфер, добыча руды и нефти, производство орудий труда для народного хозяйства и товаров потребления.
Сегодня предприятия машиностроения Приангарья динамично развиваются, уделяя внимание производству импортозамещающей продукции. Наших машиностроителей всегда отличали высокие профессиональные знания, богатый практический опыт, грамотное использование конструкторских и технических решений. С особым чувством благодарности поздравляю с праздником ветеранов машиностроительной отрасли — они умело передают эстафету в надежные руки!
Развитие машиностроительного комплекса Иркутской области находится среди основных приоритетов регионального Правительства. Мы ценим ваши усилия по расширению этой сферы.
Желаю всем машиностроителям новых производственных успехов, здоровья и достижения намеченных планов!
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.