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Поздравление Игоря Кобзева с Днем машиностроителя

Уважаемые машиностроители! Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем машиностроителя!

Источник: НИА Байкал

Важность машиностроения в экономике Иркутской области и страны в целом бесспорна. Именно на этот фундамент опираются все ведущие отрасли промышленности. Без машиностроителей невозможна устойчивая работа оборонной и транспортной сфер, добыча руды и нефти, производство орудий труда для народного хозяйства и товаров потребления.

Сегодня предприятия машиностроения Приангарья динамично развиваются, уделяя внимание производству импортозамещающей продукции. Наших машиностроителей всегда отличали высокие профессиональные знания, богатый практический опыт, грамотное использование конструкторских и технических решений. С особым чувством благодарности поздравляю с праздником ветеранов машиностроительной отрасли — они умело передают эстафету в надежные руки!

Развитие машиностроительного комплекса Иркутской области находится среди основных приоритетов регионального Правительства. Мы ценим ваши усилия по расширению этой сферы.

Желаю всем машиностроителям новых производственных успехов, здоровья и достижения намеченных планов!

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.