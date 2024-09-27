Поздравление Игоря Кобзева с Днем машиностроителя

Важность машиностроения в экономике Иркутской области и страны в целом бесспорна. Именно на этот фундамент опираются все ведущие отрасли промышленности. Без машиностроителей невозможна устойчивая работа оборонной и транспортной сфер, добыча руды и нефти, производство орудий труда для народного хозяйства и товаров потребления.