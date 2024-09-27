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В Овсянке состоится I Всероссийский форум литературных музеев

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Событие будет приурочено к 100-летию со дня рождения писателя Виктора Астафьева.

I Всероссийский форум литературных музеев пройдет в Красноярске и селе Овсянка с 3 по 5 октября 2024 года, главная тема: «Наследие Виктора Петровича Астафьева».

В форуме примут участие около 70 специалистов из 30 музеев 10 регионов России. Среди участников — Государственный Эрмитаж, Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля (Москва), Всероссийский музей А. С. Пушкина (Санкт-Петербург), Российский национальный музей музыки (Москва), Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» (Псковская область) и пр.

Деловая программа посвящена обсуждению актуальных задач и проблем литературно-музейного сообщества.

4 октября, в 13.30, в малом концертном зале Красноярской краевой филармонии (пр. Мира, 2б) пройдет открытая лекция «Боль и быль Виктора Астафьева» от Павла Крючкова, литературного критика, звукоархивиста, заместителя главного редактора журнала «Новый мир», ведущего научного сотрудника Дома-музея К. И. Чуковского, отдела Государственного литературного музея (Москва). Вход на лекцию свободный по предварительной регистрации: forms.yandex.ru/u/66e406305056905728a9d5be.

Кроме того, с 1 октября в Литературном музее им. В. П. Астафьева (ул. Ленина, 66) начнет работу выставка «Сибирский литературный треугольник», посвященная Виктору Астафьеву, Василию Шукшину и Валентину Распутину.

Отметим, что организатором форума выступил Красноярский краевой краеведческий музей при поддержке министерства культуры Красноярского края.

литература