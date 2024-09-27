В Овсянке состоится I Всероссийский форум литературных музеев

В форуме примут участие около 70 специалистов из 30 музеев 10 регионов России. Среди участников — Государственный Эрмитаж, Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля (Москва), Всероссийский музей А. С. Пушкина (Санкт-Петербург), Российский национальный музей музыки (Москва), Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» (Псковская область) и пр.