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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 27 сентября 2024

Дождь и +9 обещают в Иркутске 27 сентября.

Сейчас в Олбани: +16° 2 м/с 94% 754 мм рт. ст. +14°
Источник: Комсомольская правда

Погода в Иркутске 27 сентября 2024 обещает быть пасмурной и дождливой. Как сообщили синоптики Иркутского Гидрометцентра, в течение дня в столице региона будут преобладать северо-западный порывы до 9 м/с.

Погода в Иркутске 27 сентября 2024

— Облачно, дождь. Ветер северо-западный 4−9 м/с, температура +7…+9, — поделились метеорологи.

В остальных частях региона погода тоже не порадует теплом. Так, в горах южного района прогнозируют сильный снег, дождь. В утренние часы туман. Ветер преимущественно северо-западный и юго-западный с порывами до 5−10 м/с. Возможно усиление до 13 м/с.

Столбик термометра поднимется до +10, а вот при облачности опуститься до −3. Вот, что обещает погода в Иркутске 27 сентября 2024 и регионе.