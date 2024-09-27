Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 27 сентября 2024

В остальных частях региона погода тоже не порадует теплом. Так, в горах южного района прогнозируют сильный снег, дождь. В утренние часы туман. Ветер преимущественно северо-западный и юго-западный с порывами до 5−10 м/с. Возможно усиление до 13 м/с.