Два новых туристических объекта открыли в Хасанском районе

На особо охраняемой природной территории национального парка «Земля леопарда» в Хасанском районе состоялось торжественное открытие новой яркой достопримечательности «Православного поклонного креста». Мероприятие прошло в рамках обновления существующего маршрута парка «Олени и моря». Участие в мероприятии приняли христианская молодежь и почетные гости, которые смогли покормить оленей и высадить редкое хвойное дерево, сообщает ИА PrimaMedia.
Открытие двух новых объектов проводилось в рамках обновления маршрута «Олени и море», который начинается с оленепарка, где каждый может в непосредственной близости понаблюдать за грациозными пятнистыми оленями, запечатлеть их на фото или видео. Оленей разводят с целью восстановления популяций тигров и леопардов.
Пять лет назад эта территория не имела статуса заповедной, лес постоянно горел и процветало браконьерство, теперь этот край находится под охраной. Территория площадью 6928 га у полуострова Гамова вошла в состав нацпарка «Земля леопарда» по постановлению правительства РФ в 2019 году в качестве «Гамовского» кластера. Эксперты объясняют, сохранение больших кошек, таких как тигры и леопарды, имеет первостепенное значение, поскольку они являются индикаторами здоровья экосистемы.
«Из животных есть пятнистые олени, изюбрь, и несколько косуль. Тут они чувствуют себя свободно, вольно пасутся, мы их только кормим два раза в день», — рассказал специалист вольерного комплекса Семенихин Василий. Оленепарк существует давно, а активное подкармливание началось семь лет назад. Половина оленей в парке — это местные представители, привезенные в свое время Янковским, а остальных привезли из Сахалина. Кровь «перемешивают» для того, чтобы стадо было более здоровое.
Следующий пункт маршрута — аллея «Первооткрыватели земли русской», расположенная на севере полуострова Гамова, известная своими нетронутыми песчаными пляжами и сосновыми мысами, омываемыми кристально чистой водой живописных бухт. В рамках открытия была высажена сосна густоцветковая, уникальное дерево, встречающееся только на юге Приморья. Как рассказал участковый госинспектор Дуплякин Аркадий, саженцы, высаженные прихожанами Владивостокской православной епархии, были тщательно подготовлены: для них вырыли специальные ямки, а участникам оставалось лишь посадить их и притоптать землю, чтобы избежать попадания воздуха к корням. Хотя сосновый бор сможет разрастись через 30 лет, уже сейчас можно будет восхититься его красотой.
Крест, якорь и аллея находятся вблизи видовой площадки на одной из самых высоких вершин кластерного участка «Гамовский» национального парка «Земля леопарда». Почетный гость, Владыка Иннокентий, епископ Уссурийский, провел обряд благословения и освящения креста. Перед началом церемонии он объяснил, что этот обряд осуществляется накануне великого праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.
«И этот крест ныне нами освященный. Пусть всем нам будет в знамении хранение верности нашим предкам, пришедшим когда-то в далекие времена и утверждавшим здесь жизнь… Пусть этот святой крест освящает всякого человека, который обращается к памяти о Христе, обращается и молится перед Ним пусть этот крест дарует всем нам освящение и защиту и ограждение от всяких сил злотворных», — пожелал Владыка Иннокентий.
Ожидается, что восьмиметровый православный крест, благодаря своей миссии и великолепным пейзажам, которые открываются с площадки на бухту Средняя Дальневосточного морского заповедника, станет одной из главных туристических достопримечательностей Хасанского округа, в котором также планируется строительство круглогодичного курорта международного уровня.
«Когда нам передали Дальневосточный морской заповедник, мы поняли, что крест необходимо поставить на самой высокой точке, чтобы его было видно с моря. Если оттуда смотреть, то холма почти не видно, и крест будто висит в воздухе. Это потрясающее событие. Рядом с крестом в знак надежды, что все мореплаватели обязательно доплывут домой, установили еще и якорь», — поделилась генеральный директор фонда «Дальневосточные леопарды» Елена Гангало.
В планах также огородить заповедную территорию, выпустить оленей, косуль и изюбрей. Жители и гости смогут приезжать сюда, чтобы насладиться пешими маршрутами, полюбоваться видами и устроить пикники. В настоящее время завершена проектно-сметная документация, стоимость которой составляет 75 миллионов рублей, идет поиск инвесторов. Ожидаемая общая стоимость проекта — до 2 миллиардов рублей.
«Первооткрыватели Земли Русской появились здесь около ста семнадцати лет назад. Помимо их исследований, они привезли нашу православную культуру. Благодаря ей нам удается сохранять природу, эти замечательные места… Этот крест, это наша дань первооткрывателям», — поделился руководитель национального парка, директор ФГБУ «Земля Леопарда» Виктор Бардюк.
В основание нового поклонного креста была заложена капсула времени с посланием для будущих поколений от специального представителя президента России по вопросам экологии и транспорта Сергея Иванова.
«Так уж сложилось, что в силу разных причин эта большая кошка оказалась на грани вымирания, и нам, живущим ныне, стоило больших трудов и усилий остановить, казалось бы, необратимый уже процесс. Мы сделали все, что могли. Уверен, что принятые нами меры позволят вам, нашим потомкам, жить в полной гармонии с окружающей средой, мирно существуя с братьями меньшими, вольготно размножающимися в дикой природе, а не содержащимся исключительно в зоопарках и садах», — сказано в послании.
Мероприятие завершилось награждением сотрудников национального парка. Грамоты, благодарности и специальные подарки от администрации президента Российской Федерации были вручены представителями администрации, Дмитрием Шмидтом, Дмитрием Ивановым и генеральным директором фонда «Дальневосточные леопарды» Еленой Гангало.
На сегодняшний день в парке обитает четыре вида больших кошек, среди которых 129 леопардов и 58 амурских тигров.