Два новых туристических объекта открыли в Хасанском районе

«Из животных есть пятнистые олени, изюбрь, и несколько косуль. Тут они чувствуют себя свободно, вольно пасутся, мы их только кормим два раза в день», — рассказал специалист вольерного комплекса Семенихин Василий. Оленепарк существует давно, а активное подкармливание началось семь лет назад. Половина оленей в парке — это местные представители, привезенные в свое время Янковским, а остальных привезли из Сахалина. Кровь «перемешивают» для того, чтобы стадо было более здоровое.