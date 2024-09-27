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Синоптики объявили в Омске режим неблагоприятных метеоусловий

Омичи могут почувствовать в воздухе странные запахи.

Сейчас в Олбани: +16° 2 м/с 94% 754 мм рт. ст. +14°
Источник: Комсомольская правда

Вечером в четверг в Омске вновь объявили режим неблагоприятных метеоусловий. Он сохранится в городе до утра.

По информации синоптиков, с 20:00 часов 26 августа до 9:00 часов 27 августа на территории Омска будут наблюдаться неблагоприятные метеорологические условия, которые способствую рассеиванию в воздухе вредных примесей. Речь идет о слабом ветре, инверсии, ветре неблагоприятного направления.

Стоит отметить, что в минувшую среду в воздухе в Октябрьском округе зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации пыли в 1,3 раза.