Синоптики объявили в Омске режим неблагоприятных метеоусловий

Вечером в четверг в Омске вновь объявили режим неблагоприятных метеоусловий. Он сохранится в городе до утра.
По информации синоптиков, с 20:00 часов 26 августа до 9:00 часов 27 августа на территории Омска будут наблюдаться неблагоприятные метеорологические условия, которые способствую рассеиванию в воздухе вредных примесей. Речь идет о слабом ветре, инверсии, ветре неблагоприятного направления.
Стоит отметить, что в минувшую среду в воздухе в Октябрьском округе зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации пыли в 1,3 раза.