Синоптики объявили в Омске режим неблагоприятных метеоусловий

По информации синоптиков, с 20:00 часов 26 августа до 9:00 часов 27 августа на территории Омска будут наблюдаться неблагоприятные метеорологические условия, которые способствую рассеиванию в воздухе вредных примесей. Речь идет о слабом ветре, инверсии, ветре неблагоприятного направления.