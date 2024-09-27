В Роспотребнадзоре назвали меры профилактики от гриппа и ОРВИ

Во-первых, следует поставить прививку от гриппа.
Во-вторых, важно помнить о гигиене. Регулярно мойте руки с мылом, а также обрабатывайте антисептиком. Дело в том, что вирусы могут осесть на дверные ручки, поручни в автобусах и многое другое.
В-третьих, протирайте свои телефоны и ноутбуки. Например, можно потрогать грязный телефон руками, а затем потереть глаза или нос. Вирус сможет проникнуть в организм.
Также заведите привычку промывать нос после посещения общественных мест. Лучше всего использовать соляные растворы (1 ч. л. соли на литр воды).
Рекомендуется регулярно проветривать квартиры, а также проводить влажную и сухую уборки.