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В Роспотребнадзоре назвали меры профилактики от гриппа и ОРВИ

Специалисты красноярского ведомства напомнили, как следует беречь себя в сезон простуд.

Источник: Reuters

Во-первых, следует поставить прививку от гриппа.

Во-вторых, важно помнить о гигиене. Регулярно мойте руки с мылом, а также обрабатывайте антисептиком. Дело в том, что вирусы могут осесть на дверные ручки, поручни в автобусах и многое другое.

В-третьих, протирайте свои телефоны и ноутбуки. Например, можно потрогать грязный телефон руками, а затем потереть глаза или нос. Вирус сможет проникнуть в организм.

Также заведите привычку промывать нос после посещения общественных мест. Лучше всего использовать соляные растворы (1 ч. л. соли на литр воды).

Рекомендуется регулярно проветривать квартиры, а также проводить влажную и сухую уборки.

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