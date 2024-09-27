На телебашне в Братске появилось изображение амурского тигра

Акция стартовала 26 сентября и продлится четыре дня. Каждый вечер с 21:00 до 22:00 телебашня в Братске будет озаряться яркими цветами с изображением амурского тигра. Также на ней будут транслировать надписи «День тигра», «Центр Амурский тигр». Подобные шоу, приуроченные к празднику, пройдут в ряде других российских городов.