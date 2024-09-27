На телебашне в Братске появилось изображение амурского тигра

В Братске на телебашне появилось изображение амурского тигра. Включением специальной подсветки в северной столице Иркутской области поддержали акцию центра «Амурский тигр». Об этом КП-Иркутск сообщили в Минцифрах региона.
— День тигра отмечается в последнее воскресенье сентября с 2000 года. Праздник привлекает внимание общественности к проблеме сохранения дикой природы, в том числе амурского тигра, — поделились в Минцифрах Иркутской области.
Акция стартовала 26 сентября и продлится четыре дня. Каждый вечер с 21:00 до 22:00 телебашня в Братске будет озаряться яркими цветами с изображением амурского тигра. Также на ней будут транслировать надписи «День тигра», «Центр Амурский тигр». Подобные шоу, приуроченные к празднику, пройдут в ряде других российских городов.