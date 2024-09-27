Порядка ста мастеров Дальнего Востока представят свои изделия на ярмарке «АмурФест. Осень»

— Фестиваль-ярмарка стал настоящим символом края, он проводится в разные сезоны и регулярно собирает тысячи гостей на главной площади города. Подготовлена насыщенная программа. В этот раз событие объединит мастеров из Хабаровского и Приморского краев, Еврейской автономной области, которые представят результаты своих трудов в области народных ремесел, столярного дела, кастомизации, а также изготовления авторских кукол, домашнего декора и этнической одежды. Будут организованы творческие и образовательные площадки, — уточнили в министерстве культуры края.