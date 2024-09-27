Ремонт тепломагистрали закроет улицу Постышева на неделю в Хабаровске

Энергетики СП «Хабаровские тепловые сети» АО «ДГК» информируют жителей о временных ограничениях движения транспорта на участке дороги в районе дома Постышева, 9/Гамарника, 47.
В течение недели движение по Постышева будет закрыто, однако улица Гамарника останется открытой для транспорта. Работы проводятся в целях улучшения теплоснабжения и повышения надежности сети.
Энергетики уверяют, что планируют завершить ремонтные работы раньше установленных сроков, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов и пешеходов. В связи с этим водителей просят учитывать изменения в движении и заранее планировать свои маршруты.