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В Красноярском крае трассу под Ачинском покрыло снегом

Очевидцем стал корреспондент krsk.aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

В Красноярском крае под Ачинском выпал снег.

Фотографии прислал корреспондент krsk.aif.ru, который стал очевидцем осадков.

Первый снег выпал и накануне, 26 сентября, в Балахте, а в Красноярске в Солнечном 25 сентября прошел кратковременный град.

По прогнозам синоптиков красноярского Гидрометцентра, сегодня, 27 сентября, ожидается кратковременный дождь, в субботу, 28 сентября, тоже, но сквозь тучи будет пробиваться солнце.

В воскресенье, 29 сентября, пасмурно, без осадков.

Температура воздуха не поднимется выше +6,8°С.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть внимательными на дорогах и учитывать погодные условия.

Напомним, под Ачинском 24 сентября произошло ДТП, в которм пострадали два маленьких ребенка и их мать.