В Красноярском крае трассу под Ачинском покрыло снегом

В Красноярском крае под Ачинском выпал снег.
Фотографии прислал корреспондент krsk.aif.ru, который стал очевидцем осадков.
Первый снег выпал и накануне, 26 сентября, в Балахте, а в Красноярске в Солнечном 25 сентября прошел кратковременный град.
По прогнозам синоптиков красноярского Гидрометцентра, сегодня, 27 сентября, ожидается кратковременный дождь, в субботу, 28 сентября, тоже, но сквозь тучи будет пробиваться солнце.
В воскресенье, 29 сентября, пасмурно, без осадков.
Температура воздуха не поднимется выше +6,8°С.
Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть внимательными на дорогах и учитывать погодные условия.
Напомним, под Ачинском 24 сентября произошло ДТП, в которм пострадали два маленьких ребенка и их мать.