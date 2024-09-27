Как казахстанцы будут отдыхать в октябре

Согласно закону «О праздниках в РК», День Республики является национальным праздником.
Национальные праздники — праздники, установленные в Республике Казахстан в ознаменование событий, имеющих особое историческое значение, оказавших существенное влияние на развитие казахстанской государственности.
Празднование национальных праздников сопровождается проведением официальных мероприятий в центральных и местных государственных органах.
В этом году День Республики приходится на пятницу, поэтому отдыхать казахстанцы будут три дня подряд — 25, 26 и 27 октября. 28 октября, понедельник, — рабочий день.
Других праздничных дат в октябре нет, соответственно, дополнительных выходных не будет.