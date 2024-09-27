Эликсир молодости: выставка-подарок ко Дню пожилого человека открылась в Хабаровске

В канун праздника Дня пожилого человека центр «Исток» приготовил особый сюрприз для своих посетителей — творческую выставку профессионального фотографа и корреспондента «МК в Хабаровске» Ольги Григорьевой. Название символичное — «Серебряная молодежь Истока». Яркое событие стало настоящим праздником для всех, кто ценит искусство и активную жизнь.
На выставке представлены фотографии, которые вдохновляют и заряжают позитивом. Каждое изображение демонстрирует неподдельную энергию, жизнелюбие и бодрость наших бабушек и дедушек.
— Взглянув на лица этих удивительных улыбчивых женщин и мужчин, можно заметить, как они без труда преодолевают стереотипы о возрасте, показывая, что для них «Исток» — это не просто учреждение досуга, а настоящий эликсир молодости и жизни, — говорит с улыбкой Елена Старчукова, заведующая отделением по работе с гражданами старшего поколения, центр работы с населением «Исток».
На открытие выставки пришли и сами герои вечеринок и концертов. Они искали себя на снимках и фотографировались рядом с портретами.
— Посмотрела сегодня на фотографии и нахлынули воспоминания, так все красиво изображено. Кадры яркие, насыщенные и от них исходит тепло. Спасибо Ольге за такой душевный подарок, — делится эмоциями пенсионерка Нина Кесаева.
— Как красиво, так необычно видеть свое фото на выставке. Вот девочки за столом пьют чай, а вот мы танцуем. Столько эмоций и позитива дарят в «Истоке» для наших пенсионеров. Мы здесь просто наполняемся жизнью. Спасибо всем и Ольге за фото, — добавляет активистка Надежда Кирилловна.
— Фотографии Ольги Григорьевой наполнены теплом и светом, каждая картина рассказывает свою уникальную историю. На снимках оживают радостные моменты общения, творчества и активности наших девочек и мальчиков, которые несмотря на возраст продолжают искать новые впечатления и желания. А еще снимки передают эмоциональный заряд мероприятий, положительные эмоции наших гостей, а после праздника многие фотографии Ольги даже печатают себе на память в свои фотоальбомы, рассылают своим детям и внукам, ведь это своего рода тоже история, — перечисляет достоинства выставки худрук и ведущий Игорь Авраменко.
Выставка к Дню пожилого человека является не только эстетическим событием, но и призывом к тому, чтобы каждый из нас мог находить радость в повседневной жизни, независимо от количества прожитых лет. Центр «Исток» всегда стремится создать атмосферу, где каждый чувствует себя нужным и ценным, а выставка — это лишь один из многих шагов на пути к достижению этой цели.
Все желающие могут посетить выставку до конца октября и насладиться великолепием «Серебряной молодежи Истока». Вместе мы можем порадоваться за наших пенсионеров и вдохнуть новую жизнь в общение, творчество и дружбу!