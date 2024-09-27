Эликсир молодости: выставка-подарок ко Дню пожилого человека открылась в Хабаровске

Выставка к Дню пожилого человека является не только эстетическим событием, но и призывом к тому, чтобы каждый из нас мог находить радость в повседневной жизни, независимо от количества прожитых лет. Центр «Исток» всегда стремится создать атмосферу, где каждый чувствует себя нужным и ценным, а выставка — это лишь один из многих шагов на пути к достижению этой цели.