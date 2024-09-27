Отопление отключили на весь день в части микрорайона Луговое Иркутска

В Иркутске в микрорайоне Луговое 27 сентября произошло частичное прекращение подачи отопления. Как сообщили в тг-канале «Оператор тепловых сетей Иркутска», отключение отопления в Свердловском районе Иркутска 27 сентября 2024 затронуло часть домов на 11 улицах.
Отключение отопления в Свердловском районе Иркутска 27 сентября 2024
— В некоторых домах микрорайона. Луговое будет ограничено теплоснабжение для проведения монтажа приборов учета на ЖК- «Луговое», — сказано в сообщении.
Работы начались в девять утра и должны завершиться к пяти вечера. Ознакомиться с адресами, которые попали под плановое отключение можно в фотокарточки ниже. Это все, что известно об отключение отопления в Свердловском районе Иркутска 27 сентября 2024.
Без отопления остались дома на 11 улицах. Фото: «Оператор тепловых сетей Иркутска».