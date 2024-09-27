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Отопление отключили на весь день в части микрорайона Луговое Иркутска

Без отопления остались дома на 11 улицах.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске в микрорайоне Луговое 27 сентября произошло частичное прекращение подачи отопления. Как сообщили в тг-канале «Оператор тепловых сетей Иркутска», отключение отопления в Свердловском районе Иркутска 27 сентября 2024 затронуло часть домов на 11 улицах.

Отключение отопления в Свердловском районе Иркутска 27 сентября 2024

— В некоторых домах микрорайона. Луговое будет ограничено теплоснабжение для проведения монтажа приборов учета на ЖК- «Луговое», — сказано в сообщении.

Работы начались в девять утра и должны завершиться к пяти вечера. Ознакомиться с адресами, которые попали под плановое отключение можно в фотокарточки ниже. Это все, что известно об отключение отопления в Свердловском районе Иркутска 27 сентября 2024.

Без отопления остались дома на 11 улицах. Фото: «Оператор тепловых сетей Иркутска».

ЖКХ