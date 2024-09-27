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Райан Спунер может сыграть за «Авангард» уже 30 сентября

Хоккеист очень скоро присоединится к команде.

Источник: ХК "Авангард"

В телеграм-канале «Хоккейная правда» сообщили о ситуации с Райаном Спунером в омском «Авангарде». По данным издания, хоккеист ожидает завершения процесса оформления рабочей визы.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Алексея Шевченко, центрфорвард будет в Омске уже сегодня, 27 сентября. Хоккеиста ждёт медосмотр, после чего он сможет присоединиться к команде.

Судя по опубликованным в соцсетях видео с индивидуальных тренировок, Райан Спунер находится в отличной физической форме. Добавим, что омский «Авангард» сегодня проведёт заключительный матч выездной серии в Челябинске против «Трактора», после чего вернётся в Омск. Первая домашняя игра омичей состоится 30 сентября против «Сибири».

О возвращении форварда клуб объявил 20 сентября. Контракт с ним рассчитан на один сезон.

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