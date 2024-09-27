Райан Спунер может сыграть за «Авангард» уже 30 сентября

Судя по опубликованным в соцсетях видео с индивидуальных тренировок, Райан Спунер находится в отличной физической форме. Добавим, что омский «Авангард» сегодня проведёт заключительный матч выездной серии в Челябинске против «Трактора», после чего вернётся в Омск. Первая домашняя игра омичей состоится 30 сентября против «Сибири».