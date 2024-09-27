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В Уфе в выходные пройдут сельскохозяйственные ярмарки

В Уфе 28 и 29 сентября пройдут сельскохозяйственные ярмарки выходного дня. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

В субботу и воскресенье торговля будет организована с 9:00 до 16:00 на ярмарочных площадках:

— участок дороги по улице Правды от Таллинской до Ухтомского;

— пересечение улицы Георгия Мушникова и бульвара Баландина;

— перекресток улиц Интернациональной и Машиностроителей;

— улица Рабкоров, 3, 5, 7 и 20;

— возле парка «Волна»;

— на площади имени Серго Орджоникидзе;

— перед Дворцом спорта;

— перед Дворцом молодежи.

Как отметили в уфимской мэрии, для проведения ярмарки в Демском районе с 7:00 до 16:00 28 и 29 сентября будет перекрыт участок улицы Правды.

торговля