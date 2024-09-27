В Уфе в выходные пройдут сельскохозяйственные ярмарки

В субботу и воскресенье торговля будет организована с 9:00 до 16:00 на ярмарочных площадках:
— участок дороги по улице Правды от Таллинской до Ухтомского;
— пересечение улицы Георгия Мушникова и бульвара Баландина;
— перекресток улиц Интернациональной и Машиностроителей;
— улица Рабкоров, 3, 5, 7 и 20;
— возле парка «Волна»;
— на площади имени Серго Орджоникидзе;
— перед Дворцом спорта;
— перед Дворцом молодежи.
Как отметили в уфимской мэрии, для проведения ярмарки в Демском районе с 7:00 до 16:00 28 и 29 сентября будет перекрыт участок улицы Правды.