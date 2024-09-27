Без изменений оставили приговор жителю военного гарнизона в Хабаровском крае

Апелляционный военный суд оставил без изменения решение Первого Восточного окружного военного суда о виновности жителя военного гарнизона Монгохто Хабаровского края гражданина России К. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК России. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УФСБ России по ТОФ.