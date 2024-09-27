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Без изменений оставили приговор жителю военного гарнизона в Хабаровском крае

Мужчина неоднократно публично оправдывал совершение теракта, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский.

Источник: AmurMedia

Апелляционный военный суд оставил без изменения решение Первого Восточного окружного военного суда о виновности жителя военного гарнизона Монгохто Хабаровского края гражданина России К. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК России. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УФСБ России по ТОФ.

Преступная деятельность жителя военного гарнизона задокументирована в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий Управлением ФСБ России по Тихоокеанскому флоту.

Житель военного гарнизона неоднократно публично оправдывал совершение террористических актов в кафе на Университетской набережной г. Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военный корреспондент Фомин М. Ю., известный также под псевдонимом «Владлен Татарский» и поджога здания военного комиссариата Ленинского и Фрунзенского районов г. Владивостока.