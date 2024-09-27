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Четыре победы в пяти домашних матчах одержал приморский «Адмирал»

В заключительном матче первой домашней серии нового сезона Континентальной хоккейной лиги приморский хоккейный клуб «Адмирал» 26 сентября встретился с нижегородским «Торпедо».

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

В результативной игре дальневосточники уступили гостям со счетом 2:4. Это поражение стало единственным в пятиматчевой серии в родной «Фетисов арене».

Несмотря на поражение в последнем матче в домашней серии, матчи при родных болельщиках принесли команде восемь очков. Дома «моряки» были сильнее «Куньлуня» — 7:1, московского «Динамо» — 4:1, ЦСКА — 3:2, «Витязя» — 6:3.

Впереди длинная выездная серия, в которой приморская команда отправится по маршруту Минск-Сочи-Тольятти-Челябинск. Уже 1 октября игра в Минске с местным «Динамо», 3 октября — встреча с ХК «Сочи», 5 и7 октября два матча с «Ладой», завершится серия 9 октября в Челябинске против «Трактора».

Вернется «Адмирал» на «Фетисов арену» 15 октября, команда примет у себя череповецкую «Северсталь», отмечает пресс-служба краевого минспорта.

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