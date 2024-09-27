Четыре победы в пяти домашних матчах одержал приморский «Адмирал»

Впереди длинная выездная серия, в которой приморская команда отправится по маршруту Минск-Сочи-Тольятти-Челябинск. Уже 1 октября игра в Минске с местным «Динамо», 3 октября — встреча с ХК «Сочи», 5 и7 октября два матча с «Ладой», завершится серия 9 октября в Челябинске против «Трактора».