Магнитная буря 27 сентября 2024 года: сила геоударов снизится до 3 баллов

Согласно прогнозам лаборатории Солнечной астрономии, в пятницу, 27 сентября, сила магнитных возмущений составит 3 балла. Такой показатель будет наблюдаться с 3 часов до 9 утра по московскому времени. С 12 до 15 часов ожидается показатель в 2 балла, а с 18 до 21 часа — 1 балл.
Вероятность сильного магнитного шторма составит 1%. Накануне было зарегистрировано 5 солнечных вспышек, и одна из них достигла класса M.
В этот день метеочувствительным людям надо быть более внимательными к своему здоровью. Следует отказаться от кофе, алкоголя, никотина, тяжелого труда. Надо пить достаточно простой воды, больше времени быть на свежем воздухе и хорошо отдыхать.