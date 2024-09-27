Виталий Хоценко открыл памятник Сергею Манякину на Ставрополье

Губернатор Омской области Виталий Хоценко и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров открыли памятник Сергею Манякину в селе Родниковское Арзгирского округа.
Во время мероприятия главы регионов почтили память Сергея Манякина, чей трудовой путь и профессиональные достижения поспособствовали экономическому и промышленному росту Омской области, а также укреплению связей со Ставропольем.
«Сегодня на Ставрополье в селе Родниковское Арзгирского округа вместе с губернатором края Владимиром Владимировичем Владимировым открыли памятник Сергею Иосифовичу Манякину. Омская область и Ставропольский край навсегда связаны легендарной личностью Сергея Иосифовича. На Ставрополье родился и вырос, в Омской области состоялся как мудрый управленец и крепкий хозяйственник. Со времен Манякина прошло много лет, а омичи до сих пор с благодарностью за развитие Омской области,» — рассказал Виталий Хоценко.
Сергей Манякин был советским и российским партийным и государственным деятелем, Почетным гражданином города Омска и Почетным гражданином Арзгирского муниципального района, а также Героем Социалистического труда и кавалером пяти орденов Ленина.
Родился и вырос Сергей Манякин в Ставропольском крае. Более 26 лет он возглавлял Омскую область. Благодаря его управлению регион занял четвертое место в стране по объему выпускаемой продукции, которая поставлялась в другие регионы СССР.