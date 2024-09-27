Виталий Хоценко открыл памятник Сергею Манякину на Ставрополье

«Сегодня на Ставрополье в селе Родниковское Арзгирского округа вместе с губернатором края Владимиром Владимировичем Владимировым открыли памятник Сергею Иосифовичу Манякину. Омская область и Ставропольский край навсегда связаны легендарной личностью Сергея Иосифовича. На Ставрополье родился и вырос, в Омской области состоялся как мудрый управленец и крепкий хозяйственник. Со времен Манякина прошло много лет, а омичи до сих пор с благодарностью за развитие Омской области,» — рассказал Виталий Хоценко.