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В Челябинске открылось движение трамваев через Теплотех

Трамваи у Теплотехнического института снова могут ездить по улице Кирова.

В Челябинске открыли трамвайное движение по улице Кирова в районе Теплотехнического института. Об этом 27 сентября сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок».

Теперь трамваи № 2 ездят по маршруту «ЧЭМК — Кирова — Областная больница».

Трамваи № 3 работают по схеме «Першино — Кирова — Автовокзал».

Трамваи № 16 вернулись на маршрут «Чичерина — Кирова — Автовокзал».

На трамвае № 20 можно доехать из Першино через улицу Кирова до Областной больницы.

Маршрут трамвая № 22 — «Чичерина — Кирова — Карла Маркса — Чистопольская».