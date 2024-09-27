В Челябинске открылось движение трамваев через Теплотех

В Челябинске открыли трамвайное движение по улице Кирова в районе Теплотехнического института. Об этом 27 сентября сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок».
Теперь трамваи № 2 ездят по маршруту «ЧЭМК — Кирова — Областная больница».
Трамваи № 3 работают по схеме «Першино — Кирова — Автовокзал».
Трамваи № 16 вернулись на маршрут «Чичерина — Кирова — Автовокзал».
На трамвае № 20 можно доехать из Першино через улицу Кирова до Областной больницы.
Маршрут трамвая № 22 — «Чичерина — Кирова — Карла Маркса — Чистопольская».