20-летний житель Тулуна отправился в колонию за госизмену

В мае 2024 года военный суд рассмотрел дело и признал виновным жителя Тулуна в совершении преступления по четырем уголовным статьям. Первые три года срока он проведет в обычной тюрьме, а оставшиеся 10 лет в колонии строго режима. Также ему ограничили свободу на один год.