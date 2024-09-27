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20-летний житель Тулуна отправился в колонию за госизмену

Студент намеренно присоединился к террористической организации.

Источник: Комсомольская правда

20-летний студент из Тулуна отправился в тюрьму на 13 лет за госизмену. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального управления ФСБ, осужденный учился в одном из техникумов города и самостоятельно вышел на контакт с представителем запрещенной организации.

— Он высказал намерения о вступлении в неё и распространил полученные от куратора листовки в поддержку террористической деятельности. Также данный гражданин предпринял попытку привлечь к совершению преступления своего знакомого, — пояснили в ведомстве.

В мае 2024 года военный суд рассмотрел дело и признал виновным жителя Тулуна в совершении преступления по четырем уголовным статьям. Первые три года срока он проведет в обычной тюрьме, а оставшиеся 10 лет в колонии строго режима. Также ему ограничили свободу на один год.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Читы проведет в колонии 4,6 лет за кражу банковской карты и телефона.