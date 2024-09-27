На выходных в Свердловской области ожидается теплая погода

В пятницу на территорию региона теплый воздух продолжит поступать, распространяясь с западного направления — днем температура составит +16°..+21°, тепло будет сопровождаться усилением ветра с порывами в дневное время свыше 10 м/с. Теплая погода по области будет сохраняться, пока над Казахстаном присутствует антициклон, что, по оптимистичным прогнозам, вполне может продлиться до конца следующей недели.