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В Волгоградской области синоптики пообещали теплые выходные

В Волгоградской области предстоящие выходные порадуют солнечной и тёплой погодой. Как сообщает V102.RU, температура воздуха в регионе поднимется до +26º.

Сейчас в Олбани: +16° 2 м/с 94% 754 мм рт. ст. +14°

— 27 сентября в ночные часы температура воздуха составит 6…+11º, днем воздух прогреется до +19…+24º. Порывы ветра южно-восточного направления составят 7−12 м/с. День ожидается без осадков, — рассказали в Волгоградском гидрометцентре. — В субботу, 28 сентября, температура ночью составит +5…+10º, а днем столбики термометров поднимутся до +21…+26º. Без существенных осадков.

В воскресенье в регионе также будет тепло и солнечно.

— 29 сентября ночью температура будет составлять в пределах +6…+11º, местами до +2º. Днем температура поднимется до +21…+26º. Ветер юго-восточный днем 7−12 м/с, — пообещали синоптики.