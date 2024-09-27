В Волгоградской области синоптики пообещали теплые выходные

— 27 сентября в ночные часы температура воздуха составит 6…+11º, днем воздух прогреется до +19…+24º. Порывы ветра южно-восточного направления составят 7−12 м/с. День ожидается без осадков, — рассказали в Волгоградском гидрометцентре. — В субботу, 28 сентября, температура ночью составит +5…+10º, а днем столбики термометров поднимутся до +21…+26º. Без существенных осадков.