Фигурантка дела о некачественных сухпайках для ВС РФ признала вину

Уголовное дело о некачественных сухпайках расследуется по ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). По данным следствия, подозреваемые завысили стоимость контрактов с Минобороны через завышение расходов на приготовление питания, однако «качество продукции не соответствовало условиям контракта». ~Сумма ущерба составила 1,3 млрд рублей~. Речь идет о заключенных в 2022—2023 годах между Минобороны и АО «Военторг» контрактах на поставку «индивидуальных рационов питания» для военнослужащих. В их рамках «Военторг» заключил соглашение с АО ГПК.