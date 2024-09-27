Воронежцев в выходные дни ждет комфортная погода

Осадки вновь не прогнозируют, и такой большой период без дождей синоптики считают аномальным погодным явлением. По всей Воронежской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность 5 класса. Погоду области будет определять антициклон. Об этом сообщил местный гидрометцентр.
Сегодня в пятницу, 27 сентября, на территории региона переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный и южный 8−13 м/с, днем местами порывы до 17 м/с. Температура днем 20−25°.
В Воронеже без осадков. Южный ветер с порывами до 17 м/с. Температура днем 22−24°.
В субботу, 28 сентября, по области переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 7−12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью 9−14°, днем 21−26°.
В Воронеже без осадков. Температура ночью 12−14°, днем 24−26°.
В воскресенье, 29 сентября, в Воронежской области переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 8−13 м/с. Температура ночью 7−12°, днем 21−26°.
В Воронеже без осадков. Температура ночью 10−12°, днем 22−24°.
Самый теплый день 27 сентября наблюдался в 2015 году, тогда зафиксировали 28,3 градуса. Минимальная температура воздуха 27 сентября была в 1993 году, термометр показал 3,4°.
Жители Рамонского района рассказали, что в конце сентября в селе Сенном зацвела алыча.