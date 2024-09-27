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Воронежцев в выходные дни ждет комфортная погода

Последние выходные сентября будут солнечными и теплыми.

Сейчас в Олбани: +16° 2 м/с 94% 754 мм рт. ст. +14°

Осадки вновь не прогнозируют, и такой большой период без дождей синоптики считают аномальным погодным явлением. По всей Воронежской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность 5 класса. Погоду области будет определять антициклон. Об этом сообщил местный гидрометцентр.

Сегодня в пятницу, 27 сентября, на территории региона переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный и южный 8−13 м/с, днем местами порывы до 17 м/с. Температура днем 20−25°.

В Воронеже без осадков. Южный ветер с порывами до 17 м/с. Температура днем 22−24°.

В субботу, 28 сентября, по области переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 7−12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью 9−14°, днем 21−26°.

В Воронеже без осадков. Температура ночью 12−14°, днем 24−26°.

В воскресенье, 29 сентября, в Воронежской области переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 8−13 м/с. Температура ночью 7−12°, днем 21−26°.

В Воронеже без осадков. Температура ночью 10−12°, днем 22−24°.

Самый теплый день 27 сентября наблюдался в 2015 году, тогда зафиксировали 28,3 градуса. Минимальная температура воздуха 27 сентября была в 1993 году, термометр показал 3,4°.

Жители Рамонского района рассказали, что в конце сентября в селе Сенном зацвела алыча.