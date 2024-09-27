Воронежцев в выходные дни ждет комфортная погода

Осадки вновь не прогнозируют, и такой большой период без дождей синоптики считают аномальным погодным явлением. По всей Воронежской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность 5 класса. Погоду области будет определять антициклон. Об этом сообщил местный гидрометцентр.