В Иркутской области растёт число случаев ОРВИ

В региональном минздраве также отмечают: прививка от гриппа не гарантирует того, что вы не заразитесь. Но зато она поможет перенести болезнь в более лёгкой форме и избежать возможных тяжёлых осложнений, таких как, например, пневмония. Тот же грипп, кстати, может дать тяжёлые осложнения, связанные с работой почек и печени вплоть до частичной потери их функции.