В Иркутской области растёт число случаев ОРВИ

Первые осенние холода принесли в регион не только листопад и дыхание приближающейся зимы, но и сезонные болезни. Многих жителей Приангарья уже подкосила ОРВИ. Более того, по данным учёных, в регионе также зарегистрирован и первый случай гриппа. Подробности в материале irk.aif.ru.
Есть даже «гость» из Гонконга
Как рассказала представитель Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Светлана Каурова, за минувшую неделю в Приангарье зарегистрировали 23917 случаев заболевания — эпидпорог по региону превышен на 12,6%. Причём чаще всего болеют дети: диагноз подтвердился у 14520 ребят — это больше 60% от общего числа заболевших.
«Не дремлет и коронавирус: за прошедшую неделю в Приангарье зарегистрировано 230 новых случаев заражения», — отмечает специалист.
По данным, которые приводит НИИ гриппа, лабораторными методами исследовали анализы 7636 больных с признаками гриппа и ОРВИ в 47 городах за 7 дней. За этот период выявили 9 случаев гриппа. Интересно, что в Иркутске выявили один случай заражения так называемым «гонконгским гриппом» A (H3N2). С начала сезона по стране выявили 1184 вируса гриппа, в том числе 7 вирусов A (H1N1)pdm09, 1113 вирусов A (H3N2) и 64 вируса гриппа типа В.
Тем временем в Иркутской области продолжается вакцинация против гриппа, которая стартовала в середине августа. Для этого приобрели 350 тысяч доз вакцины, дополнительное поступление ожидается в течение года.
«Оптимальное время для иммунизации? сентябрь-октябрь в предсезонный период распространения гриппа, поскольку защитный эффект после вакцинации формируется через две-четыре недели, — рассказал министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов. — Рекомендую жителям Иркутской области подготовить организм к встрече с вирусом. Своевременная постановка вакцины позволяет снизить риск заболевания и возникновения осложнений после перенесённой гриппозной инфекции».
Также Андрей Модестов поделился ещё одним простым секретом, который поможет защититься от сезонных заболеваний.
«Я занимаюсь физкультурой, веду активный образ жизни. Это очень важно, потому что любая болезнь боится движущейся цели. Именно этот бонус даёт двигательная активность человека», — отмечает глава регионального минздрава.
Правила вакцинации
В первую очередь вакцинацию проходят те, кто входит в группу риска. Это медработники, учителя и воспитатели, дети и пациенты с хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, а также с нарушениями обмена веществ. Прививку можно поставить бесплатно в поликлинике по месту жительства. Также есть возможность записаться на вакцинацию организованным коллективом.
В региональном минздраве также отмечают: прививка от гриппа не гарантирует того, что вы не заразитесь. Но зато она поможет перенести болезнь в более лёгкой форме и избежать возможных тяжёлых осложнений, таких как, например, пневмония. Тот же грипп, кстати, может дать тяжёлые осложнения, связанные с работой почек и печени вплоть до частичной потери их функции.
Стоит отметить, что для выработки защитного барьера после вакцинации потребуется около двух недель, и в этот период подхватить грипп вполне реально. Чтобы избежать этого, медики советуют беречься: избегать посещения общественных мест, носить маску и чаще мыть руки.
Также пенсионерам старше 60 лет рекомендуют прививаться от пневмонии. По данным минздрава, случаи этого заболевания с началом осени регистрируются по стране всё чаще. Вакцинация от пневмококковой инфекции позволит избежать тяжёлых осложнений.
Важно
Как поддержать иммунитет в сезон простуд?
• Часто и тщательно мойте руки.
• Избегайте контактов с кашляющими людьми.
• Придерживайтесь здорового образа жизни (сон, здоровая пища, физическая активность).
• Пейте больше жидкости.
• Регулярно проветривайте и увлажняйте воздух в помещении, в котором находитесь.
• Реже бывайте в людных местах.
• Используйте маску, когда находитесь в транспорте или в людных местах.
• Избегайте объятий, поцелуев и рукопожатий при встречах.
• Не трогайте лицо, глаза, нос немытыми руками.