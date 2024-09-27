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Роспотребнадзор рассказал, какими вирусными инфекциями болеют в Башкирии

За последнюю неделю заболело более 27 тысяч жителей республики.

За последнюю неделю в Башкирии острыми респираторными вирусными инфекциями заболели более 27 тысяч человек. По данным республиканского Роспотребнадзора, регистрируемый рост заболеваемости является свойственным для этого периода.

Лабораторные исследования показывают, что в основном люди заражаются вирусами негриппозной этиологии, такими как риновирус и COVID-19. Эти инфекции, как правило, распространяются воздушно-капельным путем.

"С началом учебного года по многолетним наблюдениям увеличивается заболеваемость детского населения. Это происходит в связи с формированием организованных коллективов в школах и детских садах.

В период подъема заболеваемости защитить себя помогут меры профилактики: в первую очередь, вакцинация против гриппа, которую важно сделать сейчас, до начала эпидемического сезона", — отметили специалисты ведомства.

здоровье
медицина