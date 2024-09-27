Синоптики дали чудесный прогноз для Челябинской области на выходные 28 и 29 сентября

На пятницу, 27 сентября, и следующие двое суток прогноз для Южного Урала ровный: днём до +17…+22, по ночам до +2…+11, в горах и низинах заморозки до −3. Неделя завершится преимущественно без осадков. Ветер западного и юго-западного направлений окажется слабым настолько, что в промышленных городах вновь объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях.