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Синоптики дали чудесный прогноз для Челябинской области на выходные 28 и 29 сентября

В ближайшие ночи в Челябинской области по-прежнему ожидаются заморозки до −3 градусов. Но днём в регионе будет стоять чудесная погода: из-за облаков то и дело будет выглядывать солнце, а столбики уличных термометров будут стремиться к отметке +22 градуса. Подробный прогноз дали в местном отделении Гидрометцентра.

Сейчас в Олбани: +16° 2 м/с 94% 754 мм рт. ст. +14°
Источник: Pchela.News

На пятницу, 27 сентября, и следующие двое суток прогноз для Южного Урала ровный: днём до +17…+22, по ночам до +2…+11, в горах и низинах заморозки до −3. Неделя завершится преимущественно без осадков. Ветер западного и юго-западного направлений окажется слабым настолько, что в промышленных городах вновь объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях.

Конкретно в Челябинске ожидается всё то же самое, но разбег температур поменьше: днём до +18…+20, по ночам до +5…+9. По данным долгосрочного прогноза от сервиса «Яндекс. Погода», на следующей неделе вновь похолодает, однако дожди пока не ожидаются.