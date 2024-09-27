Красный уровень погодной опасности сохраняется в Могилевской области

МИНСК, 27 сен — Sputnik. Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в пятницу на большей части территории Могилевской области, сообщили в Белгидромете.
По этой причине в регионе снова объявлен красный уровень опасности.
По прогнозам синоптиков, в пятницу установится облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер южный, юго-западный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с, днем местами до 15−18 м/с.
Дневная температура воздуха составит +18…+23°С, по югу воздух прогреется до +25°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — увеличение вероятности возникновения пожаров в природных экосистемах.
В Минске в пятницу будет облачно с прояснениями и пройдет кратковременный дождь (вероятность осадков 80−90%). Столбик термометра в белорусской столице поднимется до отметки +19…+21°C. Ветер ожидается юго-западный 5−10 м/с с порывами до 12 м/с.
В Гродно и Могилеве воздух прогреется до +20…+22°C. В этих областных центрах сегодня будет облачно с прояснениями, в Гродно возможен небольшой кратковременный дождь, в Могилеве тоже пройдет дождь. Ветер юго-западный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с.
В Бресте и Гомеле установится более жаркая погода — до +22…+24°C. В этих городах в пятницу также будет облачно с прояснениями, в Бресте без существенных осадков, а в Гомеле возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер в Бресте будет юго-западный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с, а в Гомеле — южный 5−10 м/с также порывами до 15−18 м/с.
В Витебске синоптики обещают схожие погодные условия: облачно с прояснениями, кратковременный дождь, +18…+20°C, ветер южный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с.
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