Красный уровень погодной опасности сохраняется в Могилевской области

В Бресте и Гомеле установится более жаркая погода — до +22…+24°C. В этих городах в пятницу также будет облачно с прояснениями, в Бресте без существенных осадков, а в Гомеле возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер в Бресте будет юго-западный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с, а в Гомеле — южный 5−10 м/с также порывами до 15−18 м/с.