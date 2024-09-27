Православные верующие празднуют Воздвижение Креста Господня

Чтобы узнать, на каком из трех крестов был распят Спаситель, патриарх Макарий поочередно стал подносить кресты к тяжелобольной женщине. От двух крестов не произошло никакого чуда, когда же возложили третий крест, то она тотчас исцелилась. Случилось, что в это время несли тело для погребения. Тогда стали возлагать кресты и на умершего. Когда возложили третий крест, покойный ожил. Увидев воскресшего, все убедились, что найден Животворящий Крест. От стечения множества народа не все могли видеть и целовать Крест Господень, тогда патриарх Иерусалимский Макарий поднялся на возвышенное место и воздвигнул Крест так, чтобы народ мог его видеть.