С 1 октября в Иркутске начинается прием заявок для участия в проекте «Народные инициативы»

Проекты, которые победят в голосовании среди горожан, реализуют в 2025 году.
«Народные инициативы» стали важным направлением в развитии городской среды. Главное, что именно жители выступают с предложениями, готовы их воплощать и контролировать качество. Столица региона участвует в проекте с 2016 года. За это время проделана огромная работа: созданы новые парки и скверы во всех районах города, появились детские и спортивные площадки, улучшена материально-техническая база учреждений социальной сферы и общественных организаций", — прокомментировал мэр Иркутска Руслан Болотов.
При подаче заявки необходимо обозначить название проекта, указать фамилию, имя и отчество инициатора, его место жительства, адрес электронной почты и номер телефона. Также следует описать предлагаемую к реализации идею, обосновать необходимость, приложить фотографии текущего состояния объекта, если речь идет о благоустройстве.
По вопросам участия в «Народных инициативах», подготовки заявок жителям необходимо обращаться в окружные комитеты администрации города или по электронной почте:
Ленинский округ.
улица Маршала Говорова, 3, кабинеты № 12 и № 13. Телефон: 52−02−22, krasnopeeva_a@admirk.ru
Свердловский округ.
улица Терешковой, 24, кабинет № 102. Телефоны: 52−03−69, 52−04−78, sv_okr@admirk.ru
Правобережный округ.
улица Марата, 14, кабинеты № 613 и № 614. Телефоны: 52−04−11, 52−03−92, ilyinyh_av@admirk.ru
Октябрьский округ.
улица Декабрьских Событий, 27, кабинеты № 21 и № 22. Телефон: 52−02−47, okt_okr@admirk.ru.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, заявки рассмотрят до конца октября. Затем составят перечень проектов для голосования среди горожан, которое планируют провести в ноябре текущего года.