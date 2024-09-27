С 1 октября в Иркутске начинается прием заявок для участия в проекте «Народные инициативы»

«Народные инициативы» стали важным направлением в развитии городской среды. Главное, что именно жители выступают с предложениями, готовы их воплощать и контролировать качество. Столица региона участвует в проекте с 2016 года. За это время проделана огромная работа: созданы новые парки и скверы во всех районах города, появились детские и спортивные площадки, улучшена материально-техническая база учреждений социальной сферы и общественных организаций", — прокомментировал мэр Иркутска Руслан Болотов.