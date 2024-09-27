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В Красноярском крае молодые разработчики создали систему РЭБ «Штиль»

Ее представили молодые, талантливые ребята из Железногорска.

Источник: Кулибин-клуб Народного фронта

Молодые, талантливые ребята из Железногорска Красноярского края создали систему РЭБ «Штиль», которая помогает бороться с дронами.

Система радиоэлектронной борьбы глушит радиосигнал в радиусе 800 метров, тем самым любые БПЛА теряют контроль.

Оборудован «Штиль» на базе автомобиля УАЗ, у которого, по словам разработчиков, пришлось полностью переработать энергоснабжение. Теперь эта машина по начинке сильно отличается от привычной «буханки».

После того, как РЭБ пройдет успешного тестирование в лабораторных условиях, автомобиль с установкой передадут подразделению, с которым железногорцы поддерживают связь на передовой.

Напомним, что в прошлом году красноярец создал «Теслу» на водороде.