В Красноярском крае молодые разработчики создали систему РЭБ «Штиль»

Молодые, талантливые ребята из Железногорска Красноярского края создали систему РЭБ «Штиль», которая помогает бороться с дронами.
Система радиоэлектронной борьбы глушит радиосигнал в радиусе 800 метров, тем самым любые БПЛА теряют контроль.
Оборудован «Штиль» на базе автомобиля УАЗ, у которого, по словам разработчиков, пришлось полностью переработать энергоснабжение. Теперь эта машина по начинке сильно отличается от привычной «буханки».
После того, как РЭБ пройдет успешного тестирование в лабораторных условиях, автомобиль с установкой передадут подразделению, с которым железногорцы поддерживают связь на передовой.
Напомним, что в прошлом году красноярец создал «Теслу» на водороде.