В Перми продолжается строительство тоннелей под Транссибом на улице Вишерской

«Уникальность этого объекта еще и в том, что это самый протяженный тоннель в России, который построен по этой технологии и проходит под действующими железнодорожными путями. Его длина 87 метров. Составы здесь проходят каждые 6 минут. Важно, что удалось организовать работы так, чтобы движение поездов не останавливалось», — рассказал глава региона Дмитрий Махонин.