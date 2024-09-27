В Перми продолжается строительство тоннелей под Транссибом на улице Вишерской

В Перми продолжаются работы по строительству двух тоннелей под Транссибирской магистралью на улице Вишерской. Вчера, 26 сентября, был успешно пройдет один из основных этапов — обустройство сквозной проходки одного из направлений тоннеля. Об этом сообщает пресс-служба краевого Правительства.
По данным Министерства транспорта Пермского края, открыть сквозное движение транспорта в первой половине тоннеля планируется уже в этом году. А в 2025 откроют для движения и вторую половину. Это позволит автомобилям двигаться в обе стороны в две полосы.
На сегодняшний день на объекте обновили инженерные коммуникации, сети газо- и электроснабжения. Подходит к концу обустройство подходов со стороны улицы Дзержинского.
По окончанию всех работ, у жителей краевой столицы появятся два новых тоннеля, которые обеспечат проезд напрямую с улицы Строителей на улицу Дзержинского без необходимости пропускать трамваи или встречные машины — теперь все будут двигаться по отдельным полосам. Объект соединит Дзержинский район и центр Перми.
«Уникальность этого объекта еще и в том, что это самый протяженный тоннель в России, который построен по этой технологии и проходит под действующими железнодорожными путями. Его длина 87 метров. Составы здесь проходят каждые 6 минут. Важно, что удалось организовать работы так, чтобы движение поездов не останавливалось», — рассказал глава региона Дмитрий Махонин.