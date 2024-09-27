Водоснабжение восстанавливается в трех районах Минска после аварии

В организации в 23.52 сообщил, что по состоянию на 23.30 специалистами «Минскводоканала» повреждение на водоводе было Д 1000 мм было устранено. Уточняется, что с указанного времени было начато постепенное восстановление водоснабжения жителям трех районов Минска.