Водоснабжение восстанавливается в трех районах Минска после аварии

«Минсководоканал» рассказал, что водоснабжение восстанавливается в трех районах Минска. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В организации в 23.52 сообщил, что по состоянию на 23.30 специалистами «Минскводоканала» повреждение на водоводе было Д 1000 мм было устранено. Уточняется, что с указанного времени было начато постепенное восстановление водоснабжения жителям трех районов Минска.
Напомним, что вечером 26 сентября появилась информация о том, что в трех районах Минска (речь идет про Октябрьский, Заводской, Ленинский), возникли проблемы с водоснабжением по причине повреждения магистрального водовода диаметром 1000 мм. Также сообщалось, что «Минскводоканал» подвозил воду в больницы трех районов.