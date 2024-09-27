В жилые дома и соцобъекты иркутского микрорайона Зеленый начало поступать тепло

«Раньше микрорайон отапливала мазутная котельная. Проведена огромная работа по прокладке сетей. Для того чтобы запустить все оборудование и выполнить перенастройку, потребовалось время. Также проводились временные отключения горячего водоснабжения. Мы договорились с энергетиками, что жителям сделают перерасчет за оплату этой услуги», — сказала глава Правобережного округа Иркутска Елена Торохова.