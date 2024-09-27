В жилые дома и соцобъекты иркутского микрорайона Зеленый начало поступать тепло

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, тепло уже начало поступать в социальные объекты — школу и детские сады. Жилые объекты подключают управляющие компании согласно очередности.
«Насосная ЦТП находится в рабочем режиме. Давление в трубопроводе соответствует режимной схеме. Система горячего водоснабжения также функционирует в штатном режиме. Изначально завершить реализацию проекта планировали в декабре текущего года. Перевод сетей выполнили со значительным опережением графика: уже в мае закончили прокладку 4,5 километра сети, в августе — обустройство теплопункта. Это позволило закончить работы до начала отопительного сезона», — рассказал технический директор участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ Владимир Янышевский.
Летом в рамках соглашения между мэрией и правительством Иркутской области был реализован проект по подключению коммуникаций микрорайона к городской сети. В настройках требуемых параметров участвовали подрядные организации и управляющие компании.
«Раньше микрорайон отапливала мазутная котельная. Проведена огромная работа по прокладке сетей. Для того чтобы запустить все оборудование и выполнить перенастройку, потребовалось время. Также проводились временные отключения горячего водоснабжения. Мы договорились с энергетиками, что жителям сделают перерасчет за оплату этой услуги», — сказала глава Правобережного округа Иркутска Елена Торохова.