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Операции по эндопротезированию аорты впервые провели иркутские хирурги

Такие вмешательства планируют проводить в качестве альтернативы открытым полостным операциям.

Хирурги Иркутской областной клинической больницы внедряют новую методику протезирования аорты. Накануне рентгенэндоваскулярные хирурги провели две операции по эндопротезированию аорты. Такие вмешательства планируют проводить в качестве альтернативы открытым полостным операциям.

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе министерства здравоохранения Иркутской области, суть операции заключается в следующем: под рентгенконтролем с помощью специального оборудования хирурги через два маленьких разреза на бедре проникают через сосуды в аорту, а затем выполняют замену её повреждённого участка изнутри.

Как рассказал главный врач больницы Пётр Дудин, обе операции прошли успешно, оба пациента проходят стандартный послеоперационный период. А благодаря тому, что методика выполнения вмешательства малоинвазивная, восстановление длится всего несколько дней.

здоровье