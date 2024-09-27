Операции по эндопротезированию аорты впервые провели иркутские хирурги

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе министерства здравоохранения Иркутской области, суть операции заключается в следующем: под рентгенконтролем с помощью специального оборудования хирурги через два маленьких разреза на бедре проникают через сосуды в аорту, а затем выполняют замену её повреждённого участка изнутри.