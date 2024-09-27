Операции по эндопротезированию аорты впервые провели иркутские хирурги

Хирурги Иркутской областной клинической больницы внедряют новую методику протезирования аорты. Накануне рентгенэндоваскулярные хирурги провели две операции по эндопротезированию аорты. Такие вмешательства планируют проводить в качестве альтернативы открытым полостным операциям.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе министерства здравоохранения Иркутской области, суть операции заключается в следующем: под рентгенконтролем с помощью специального оборудования хирурги через два маленьких разреза на бедре проникают через сосуды в аорту, а затем выполняют замену её повреждённого участка изнутри.
Как рассказал главный врач больницы Пётр Дудин, обе операции прошли успешно, оба пациента проходят стандартный послеоперационный период. А благодаря тому, что методика выполнения вмешательства малоинвазивная, восстановление длится всего несколько дней.