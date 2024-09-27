Народный праздник «Капустная вечерка» прошел в Иркутске

«Много на Руси было праздников, но самые щедрые, самые радостные были осенью, когда люди, убрав с полей и огородов урожай, делали заготовки на долгую зиму. Вот и у нас сегодня будет капустник — с шутками, прибаутками да соленой капустой», — обратились к собравшимся ведущие Вадим и Лидия Рудневы.