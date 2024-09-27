Народный праздник «Капустная вечерка» прошел в Иркутске

Гостей встречали ведущие в русских традиционных костюмах.
«Много на Руси было праздников, но самые щедрые, самые радостные были осенью, когда люди, убрав с полей и огородов урожай, делали заготовки на долгую зиму. Вот и у нас сегодня будет капустник — с шутками, прибаутками да соленой капустой», — обратились к собравшимся ведущие Вадим и Лидия Рудневы.
Участники театральной студии «Маски» лицея № 1 показали театрализованное представление, продемонстрировали старинные игры. На празднике показывали мастерство засолки капусты, пели частушки, читали пословицы о труде. Хор «Ивушка» исполнил народные песни «Казачья», «Я по печке молотила» и другие, сообщает пресс-служба администрации города.
Гости разучили несколько хороводов. Завершилась «Капустная вечерка» чаепитием с пирогами и угощениями от представителей городского Совета ветеранов.
Организатором мероприятия выступило управление культуры администрации Иркутска. В нем приняло участие более 100 человек.