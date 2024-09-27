Чем опасен повышенный аппетит осенью

По словам специалиста, есть несколько причин, которые могут повлиять на сильные колебания аппетита.
Среди них неправильное питание, сезонная усталость, апатия, снижение настроения.
В продолжении Тараско отмечает, что некоторые чувствительные люди могут на это реагировать и ошибочно принимать пониженное настроение за чувство голода.
«Возможно, нужна не еда, а положительные эмоции, физическая активность, общение с друзьями, качественный сон».
Кроме того, эксперт рекомендует осенью сократить употребление алкоголя, сладкого и мучного.
Как отмечено в публикации издания «АиФ», следует отдавать предпочтение горячим блюдам на мясном бульоне. Горячая пища позволит организму согреться без дополнительного разгона метаболизма.
Впрочем, в некоторых случаях повышенный аппетит может сигнализировать о проблемах со здоровьем, особенно, если есть жалобы. Тараско советует не медлить и обратиться за консультацией к специалистам.
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