В Волгограде для реконструкции перекрыли сквер у Вечного огня

Как сообщили в администрации Волгограда, участок работ уже огородили забором для обеспечения безопасности пешеходов. В ближайшее время здесь демонтируют тротуарную плитку, что необходимо для подготовки реконструкции объекта.
Планируется, что в рамках обновления пространства будут высажены новые деревья и кустарники. Также специалистам предстоит уложить брусчатку на дорожках, участке разделительной полосы на проспекте Ленина.
Напомним, что в июне территория у Вечного огня стала частью объекта культурного наследия федерального значения «Памятное место, где 31 января 1943 года войска Донского фронта под командованием генерал-полковника Рокоссовского Константина Константиновича завершили разгром южной группы войск фашистской Германии, окруженной в районе Сталинграда, и водрузили Красное знамя Победы».
В этой связи у подрядчика для проведения работ должна быть соответствующая лицензия.
В Волгоградской области ведется масштабная работа по обновлению памятных мест. С соответствующей инициативой к губернатору Андрею Бочарову обратились ветераны. Так, с 2022 года в городе-герое отреставрировали 50 памятников, и работы продолжаются.