В спортивном комплексе «Энергия» в Перми окрыли новый зал для бокса

«В честь открытия прошел “открытый ринг”, где спортсмены получили шанс показать себя и продемонстрировать свою силу и мастерство. Сейчас идет набор в группы бокса на “Энергии”. Также открыта запись в отделения греко-римской борьбы и гандбола», — отметили в краевом Минспорта.