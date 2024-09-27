В спортивном комплексе «Энергия» в Перми окрыли новый зал для бокса

В Перми на базе многофункционального спортивного комплекса «Энергия», расположенного по адресу улица Советской, 100, открылся новый зал для бокса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта Пермского края.
«В честь открытия прошел “открытый ринг”, где спортсмены получили шанс показать себя и продемонстрировать свою силу и мастерство. Сейчас идет набор в группы бокса на “Энергии”. Также открыта запись в отделения греко-римской борьбы и гандбола», — отметили в краевом Минспорта.
Напомним, 13 марта 2024 года прошло торжественное открытие спортивного комплекса «Энергия». К возведению масштабного спортивного объекта на площади около 17 тысяч квадратных метров приступили в конце января 2022 года. Весь запланированный объем строительных работ завершили уже к концу 2023 года. Новый объект объединил максимальное количество видов спорта, включая большой теннис, плавание, спортивную гимнастику, гандбол, волейбол, футбол, борьбу, бокс.