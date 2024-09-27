Из Братского водохранилища вытащили 13 километров брошенных и бесхозных рыболовных сетей

На проведение работ Иркутская область получила федеральную субвенцию — почти два миллиона рублей. На эти средства в регионе в этом году от брошенных орудий лова рыбы планируется очистить более 4,5 тысячи гектаров водных объектов, береговую полосу протяжённостью 90,86 километра, — рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Очистка заливов от рыболовных сетей производится полностью, открытые участки чистят на расстоянии от 10 до 1,4 тысяч метров от береговой полосы. Дно водоёма очищают методом траления с использованием маломерных судов. Обнаруженные рыболовные сети извлекают и передают на утилизацию. Планируется, что полностью работы завершат к 1 ноября.
Брошенные рыболовные сети наносят огромный урон экосистеме водоёма. Со временем они ложатся на дно, покрываются илом и создают заслон на путях миграции нерестовых рыб, — пояснил министр сельского хозяйства Приангарья Илья Сумароков. — В бесхозных сетях могут запутаться и погибнуть не только рыбы, но и иные обитатели водоёмов, включая животных и водоплавающих птиц. Попавшая в сети рыба погибает и постепенно разлагается, что приводит к отравлению воды в радиусе до 50 метров. А сами синтетические сети могут оставаться в целом состоянии на дне до 500 лет.
Аналогичные работы по очистке сетей в прошлом году проводились в акватории Иркутского водохранилища.