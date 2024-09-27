Из Братского водохранилища вытащили 13 километров брошенных и бесхозных рыболовных сетей

Брошенные рыболовные сети наносят огромный урон экосистеме водоёма. Со временем они ложатся на дно, покрываются илом и создают заслон на путях миграции нерестовых рыб, — пояснил министр сельского хозяйства Приангарья Илья Сумароков. — В бесхозных сетях могут запутаться и погибнуть не только рыбы, но и иные обитатели водоёмов, включая животных и водоплавающих птиц. Попавшая в сети рыба погибает и постепенно разлагается, что приводит к отравлению воды в радиусе до 50 метров. А сами синтетические сети могут оставаться в целом состоянии на дне до 500 лет.