Комета и два звездопада — яркие небесные явления октября

Цзыцзиньшань и Суперлуние «Комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS) 12 октября окажется в перигее, пройдя на минимальном расстоянии от Земли — около 70 млн километров. Пока прогнозы астрономов говорят о том, что комета будет достаточно яркой, чтобы быть видимой невооруженным глазом в Северном полушарии», — сказано в сообщении.
По данным ученых, россияне, и в частности жители Крыма, смогут наблюдать комету на вечернем небе с 12 октября. Она будет видна невооруженным глазом по вечерам — с 18:30, над западной частью горизонта в течение нескольких дней, между яркими звездами Спика и Арктур.
Спустя всего пять ночей — 17 числа — россияне смогут наблюдать самую большую Луну 2024 года.
«17 октября в 03.47 по московскому времени Луна окажется в перигее своей орбиты, на самом близком расстоянии от Земли в 2024 году — в 357 172 км. Это явление называется Суперлуние», — поясняют астрономы. Дракониды и Ориониды.
С 6 по 10 октября октябрьское небо украсит звездопад Дракониды. Ожидается от 5 до 15 метеоров в час, вероятны всплески до 400 метеоров — отличить их можно по красноватому оттенку, смотреть следует на северо-западную часть горизонта.
«Название Дракониды происходит от созвездия Дракон, в котором находится радиант этого потока. Радиант — точка на небе, откуда, как кажется наблюдателю, вылетают метеоры. Лучшее время увидеть Дракониды — вечер 8 и ночь на 9 октября».
Метеорный поток Ориониды действует со 2 октября по 7 ноября. Максимума активности он достигнет 21 октября. В эту ночь ожидается до 20 метеоров в час. Поток рожден шлейфом частиц оставленных знаменитой кометой Галлея.
В этот период Суперлуния некоторые люди могут почувствовать непонятную тревогу или наоборот — ощутить эйфорию, сообщал ранее научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории, популяризатор науки Сергей Назаров.