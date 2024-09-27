Комета и два звездопада — яркие небесные явления октября

Цзыцзиньшань и Суперлуние «Комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS) 12 октября окажется в перигее, пройдя на минимальном расстоянии от Земли — около 70 млн километров. Пока прогнозы астрономов говорят о том, что комета будет достаточно яркой, чтобы быть видимой невооруженным глазом в Северном полушарии», — сказано в сообщении.