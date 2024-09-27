Последние сентябрьские выходные будут ветреными и прохладными в Приморье

В субботу, 28 сентября, в Приморье ожидается спокойная погода без осадков. Средняя температура воздуха по региону составит +9…+12 °С. При этом в воскресенье синоптическая ситуация немного изменится, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Специалисты отметили, что в предпоследний сентябрьский день минимальная температура воздуха упадет до +1…+8°С, а в горных районах и вовсе будет мороз. Во Владивостоке будет слабый ветер, во второй половине дня температура воздуха составит +19…+22 °С.
А в воскресенье, 29 сентября, на северо-востоке региона похолодает до +2…-4 °С. На юго-западном побережье +11…+15 °С. В дальневосточной столице потеплеет за счет китайского циклона в ночное время суток, а вот днем будет прохладнее, чем в субботу.
Ранее «КП» писала о погодных аномалиях, которые произойдут в октябре.