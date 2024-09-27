Последние сентябрьские выходные будут ветреными и прохладными в Приморье

А в воскресенье, 29 сентября, на северо-востоке региона похолодает до +2…-4 °С. На юго-западном побережье +11…+15 °С. В дальневосточной столице потеплеет за счет китайского циклона в ночное время суток, а вот днем будет прохладнее, чем в субботу.