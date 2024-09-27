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На Кубани 27 сентября будет солнечная погода, дождей не ожидается

На Кубани 27 сентября будет солнечная погода, дождей не ожидается, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Сейчас в Олбани: +16° 2 м/с 94% 754 мм рт. ст. +14°

В течение дня в регионе будет присутствовать небольшая облачность, утром местами туман. Скорость восточного ветра не превысит 4−9 м/с, но днем возможны порывы до 12−14 м/с.

Воздух прогреется до +24… +29 градусов, на Азовском побережье +21… +26, в горах +12… +17.

На побережье Черного моря будет жарче, столбики термометров остановятся на отметке +24… +29 градусов. Скорость западного ветра 6/11 м/с.

Напомним, в результате непогоды в Сочи дерево упало на рейсовый автобус. ЧП произошло на улице 20 Горно-Стрелковой Дивизии при выезде на ул. Курортный проспект в сторону центра города. Обошлось без пострадавших.