Афиша на 28, 29 сентября. Куда пойти в выходные дни в Перми?

28 сентября
Арт-объект «Кама-река»
12.00 | Пермь-300. Калейдоскоп историй | Обзорная экскурсия | 12+
Арт-резиденция
12.00−19.30 | Калейдоскоп | Выставка Валерия Бендера | 12+
12.00−19.30 | Близкое и далёкое. Часть I | Выставка Юрия Лапшина | 12+
12.00−19.30 | Близкое и далёкое. Часть II | Выставка Юрия Лапшина | 0+
Библиотека им. А. С. Пушкина
10.00−18.00 | Моя песнь | Выставка Екатерины Борисовой | 12+
10.00−18.00 | Связь времён | 12+
Библиотека им. Горького
10.00−17.00 | Выставки:
— Свадебный костюм народов России | 6+
— Минуты творчества | Выставка вышитых картин | 6+
— Лепестки сакуры | 6+
— Mon Paris | 6+
— По любимым местам | 6+
Библиотека им. И. С. Тургенева
11.00−19.00 | Выставка текстильных кукол | 6+
Галерея «Марис-арт»
12.00−16.00 | В деревне Бог живёт не по углам… | 16+
Дворец культуры им. А. Г. Солдатова
17.00 | Всё начиналось здесь | Концерт | 6+
19.00 | 18 счастливых моментов | Концерт | 6+
Дворец культуры им. А. С. Пушкина
18.00 | О романсе с любовью | Литературная гостиная | 12+
Дворец культуры им. М. И. Калинина
19.00 | Standup Кирилл Мазур. Всё против женщин | Сольный концерт | 18+
Дворец культуры им. Ю. А. Гагарина
18.00 | Оркестр CAGMO. Симфония «Линкин Парк при свечах» | 6+
Дом Мешкова
10.00−19.00 | Кто там? | Детская выставка | 6+
10.00−19.00 | Куда бежит Пермь | 6+
Дом художника
11.00−17.00 | Юбилейная художественная выставка, посвящённая 85-летию Пермского отделения ВТОО «Союз художников России» | 6+
Дом-музей Н. Г. Славянова
10.00−18.00 | Камская ГЭС. Время энергии | 12+
Исторический парк «Россия — моя история»
10.00−19.00 | Выставки:
— Рюриковичи / Романовы | 12+
— Три века истории Перми | 6+
— Молотов. Пространство для жизни | 12+
— Великий князь Михаил Александрович. Пермский период | Ул. Сибирская, 5 | 12+
— Русская Голгофа. 1922−1925 | 12+
Музей современного искусства PERMM
12.00−21.00 | И да и нет | 12+
12.00−21.00 | Антиформа № 15 | 6+
12.00−21.00 | Art & Science: Открытые тела | Итоговая выставка стипендиальной программы музея PERMM и фонда «Норпексаль» | 16+
ПДНТ «Губерния»
15.00 | Фотоателье | Мастер-класс по портретной фотографии | 12+
Планетарий
10.30 | Небесные светлячки | 6+
12.00 | Где живёт Земля | 6+
15 00 | Листая каменную книгу | 6+
17.30 | Мифы и легенды о звёздном небе | 12+
19.00 | Призрак Вселенной | 12+
Сквер Татищева
16.00 | Как Родерик Мурчисон Пермь открывал | Экскурсия с посещением экотропы в долине реки Егошихи | 12+
Станция Пермь 2
18.20 | Волшебный поезд. Тень Азкабана | 6+
Театр «Белая овца»
18.00 | Царь-рыба | 12+
Театр «Век жизни»
13.00 | Приключение Сыроежки | Весёлая сказка | 6+
19.30 | Премьера. М. Зощенко. История болезни | 16+
Театр «Данилин»
15.00 | По щучьему велению XXI века | Иллюзионная сказка | 6+
18.00 | Фокусы со всего мира. Иллюзионный дуэт Марины и Михаила Бастраковых | 6+
Театр «У Моста»
14.00, 18.00 | Ненормальная | 18+
Театр кукол
11.00 | Дюймовочка | 0+
13.30 | Машенька и Медведь | 0+
Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского
12.00, 16.00 | Путешествие в страну Джамблей | 6+
19.00 | Приношение Николаю Метнеру | 6+
Театр юного зрителя
12.00, 16.00 | Капризка | 6+
19.00 | Барышня-крестьянка | 12+
Театр-Театр
16.00, 19.00 | О том, как Сергей Сергеевич прославиться хотел | 16+
18.00 | Премьера. Мизантроп | 18+
Художественная галерея «Пермский период»
11.00−17.00 | Золотые руки Прикамья | 0+
Центральный выставочный зал
11.00−19.00 | Создание | Персональная выставка авторской художественной керамики Ольги Ладкиной | Арт-пространство «Другие круги» | 12+
11.00−19.00 | От рисунка к образу | 12+
Цирк
13.00, 17.00 | Тропик шоу | 0+
29 сентября
Арт-резиденция
12.00−19.30 | Калейдоскоп | Выставка Валерия Бендера | 12+
12.00−19.30 | Близкое и далёкое. Часть I | Выставка Юрия Лапшина | 12+
12.00−19.30 | Близкое и далёкое. Часть II | Выставка Юрия Лапшина | 0+
Библиотека им. Горького
10.00−17.00 | Выставки:
— Свадебный костюм народов России | 6+
— Минуты творчества | 6+
— Лепестки сакуры | 6+
— Mon Paris | 6+
— По любимым местам | 6+
Большой зал филармонии
19.00 | Осенние забавы | 6+
Выставка современного искусства «Точка сборки»
19.00 | Вечер уличной магии | 16+
Дворец культуры им. А. Г. Солдатова
12.00 | Король Лев | Мюзикл. Музыкальный театр «Орфей» | 0+
18.00 | Осень золотая | Концерт | 6+
Дом Мешкова
10.00−19.00 | Кто там? | Детская выставка | 6+
10.00−19.00 | Куда бежит Пермь | 6+
Дом-музей Н. Г. Славянова
10.00−18.00 | Камская ГЭС. Время энергии | 12+
Исторический парк «Россия — моя история»
10.00−19.00 | Выставки:
— Рюриковичи / Романовы | 12+
— Три века истории Перми | 6+
— Молотов. Пространство для жизни | 12+
— Великий князь Михаил Александрович. Пермский период | Ул. Сибирская, 5 | 12+
— Русская Голгофа. 1922−1925 | 12+
Музей современного искусства PERMM
12.00−21.00 | Art & Science: Открытые тела | Итоговая выставка стипендиальной программы музея PERMM и фонда «Норпексаль» | 16+
Планетарий
10.30 | Куда исчезло Солнышко? | 6+
12.00 | Хрумка и волшебная ракета | 6+
15.00 | 365 дней вокруг Солнца | 6+
17.30 | Воздушные призраки | 12+
Ресторан «Кама»
20.00 | Маракеш и Максим Апрель | 18+
Сквер рядом с ЦУМом
16.00 | Пермь купеческая | Экскурсия | 12+
Сквер Татищева
12.00 | В дебрях Разгуляя. Путь в Первогород | 12+
Театр «Белая овца»
18.00 | Царь-рыба | 12+
Театр «Век жизни»
13.00 | Аленький цветочек | Сказка для всей семьи | 6+
19.30 | Яма. Женька | Трагедия | 18+
Театр «Данилин»
12.00 | Фокус-покус | Детское иллюзионное шоу | 0+
Театр «У Моста»
14.00, 18.00 | Сирано де Бержерак | 12+
Театр кукол
11.00 | Дюймовочка | 0+
13.30 | Машенька и Медведь | 0+
16.00 | Магия рук | Мастер-класс по пластике рук | 6+
Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского
12.00 | Путешествие в страну Джамблей | 6+
19.00 | Жизель | 12+
Театр юного зрителя
12.00, 16.00 | Капризка | 6+
19.30 | Пришла и говорю | 16+
Театр-Театр
18.00 | Премьера. Мизантроп | 18+
18.00 | Сказка о царе Салтане | 6+
Художественная галерея «Пермский период»
12.00−18.00 | Золотые руки Прикамья | 0+
Центральная детская библиотека
10.00−18.00 | Арт-объект: полигональная скульптура | 6+
Центральный выставочный зал
11.00−19.00 | Создание | Персональная выставка авторской художественной керамики Ольги Ладкиной | Арт-пространство «Другие круги» | 12+
11.00−19.00 | От рисунка к образу | 12+
Цирк
13.00 | Тропик-шоу | 0+