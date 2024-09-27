50 миллионов рублей недополучат контрабандисты из-за иркутской таможни

В преступную группу, как установили сотрудники УФСБ России по Иркутской области и Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры, входили директор и сотрудница фирмы из Иркутской области, а также другие лица, которые использовали фиктивные договоры купли-продажи дериватов для получения разрешений Росприроднадзора.