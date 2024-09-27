50 миллионов рублей недополучат контрабандисты из-за иркутской таможни

Как рассказали в пресс-службе ведомства, участники преступной группы планировали по поддельным документам вывезти из страны продукцию на 50 миллионов рублей.
«Раскрыть схему нелегального вывоза позволило задержание готовой к отправке партии ценных дериватов на сумму более 4 миллионов рублей».
В преступную группу, как установили сотрудники УФСБ России по Иркутской области и Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры, входили директор и сотрудница фирмы из Иркутской области, а также другие лица, которые использовали фиктивные договоры купли-продажи дериватов для получения разрешений Росприроднадзора.
В настоящее время возбуждены уголовные дела по статьям о контрабанде стратегически важных ресурсов, совершенной организованной группой и о приготовлении к контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенном организованной группой. Расследование продолжается.