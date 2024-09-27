Новый цикл всероссийской олимпиады школьников стартовал в Хабаровском крае

— Одним из приоритетных направлений деятельности правительства края является выявление и поддержка одаренных детей. Всероссийская олимпиада школьников пользуются большой популярностью у ребят всех возрастов. Для старших участников — это реальная возможность поступить в вуз мечты без экзаменов, а для учеников средней школы — важный и полезный опыт, новый взгляд на привычные учебные предметы, расширение кругозора. На протяжении последних 15 лет Хабаровский край является лидером в Дальневосточном федеральном округе по количеству призеров и победителей всероссийской олимпиады школьников, — рассказали в министерстве образования и науки Хабаровского края.