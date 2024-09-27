Участникам СВО рассказали, как бесплатно получить земельные участки в Красноярске

В администрации Красноярска бойцам СВО рассказали, как получить земельные участки для садоводства, огородничества и ИЖС.
Для этого нужно обратиться в орган местного самоуправления. Очередь участников СВО и членов их семей на получение земельного участка зафиксирована в Книге учёта. После подачи необходимых документов и при отсутствии отказа, бойца или члена его семьи внесут в этот список.
В орган местного самоуправления нужно предоставить следующие бумаги:
копия документа, удостоверяющего личность гражданина РФ, подавшего заявление (паспорт или права); документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя; отказ члена семьи участника СВО от получения земельного участка, в случае если заявление подается не всеми родственниками бойца; копии документов, подтверждающих наличие специального звания полиции, прохождение службы в войсках национальной гвардии РФ копии документов, подтверждающих присвоение звания Героя РФ или награждение орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе спецоперации; копия удостоверения ветерана боевых действий; согласие на обработку персональных данных заявителя.
В мэрии ответили, что отказать во включении в список на получение земельного участка могут в том случае, если заявитель не предоставил необходимые документы.
Напомним, ранее стало известно, что в Красноярском крае появятся новые меры поддержки для участников СВО и их семей.